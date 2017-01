Los pacientes con fibrilación auricular y diabéticos insulinodependientes tienen mayor riesgo de sufrir un ictus

Los pacientes con fibrilación auricular (FA) y diabéticos insulinodependientes tienen mayor riesgo de sufrir un ictus o un embolismo sistémico, frente a las personas diabéticas que no necesitan insulina o aquellas que no son diabéticas, según un nuevo análisis del registro 'PREFERER en AF' realizado por la farmacéutica Daiichi Sankyo y publicado en 'Journal of the American College of Cardiology'.

En el registro 'PREFERER en AF' se incluyeron 1.288 pacientes diabéticos con FA y, de este total, aquellos que precisaban de un tratamiento con insulina presentaron un riesgo de ictus o embolismo sistémico 2,5 veces mayor que los no insulinodependientes y los no diabéticos. Además, los resultados también destacan que las tasas de ictus o embolismo sistémico no difieren entre los pacientes diabéticos que no siguen tratamiento con insulina y los no diabéticos. En esta línea, el doctor Giuseppe Patti, del Departamento de Ciencia Cardiovascular de la Universidad Campus Bio-Médico de Roma (Italia), ha destacado que "en este análisis del registro 'PREFER en AF', la presencia única de la diabetes no implica un aumento en el riesgo tromboembólico en los pacientes con FA, sino que es la diabetes que requiere un tratamiento con insulina la que parece ser un factor independiente que afecta a la aparición de ictus o embolismo sistémico relacionada con la FA". Es el primer estudio de este tipo que se realiza para cuantificar de forma independiente las tasas anuales de eventos tromboembólicos relacionados con la FA en pacientes con diabetes según el tratamiento con insulina que siguen. DOSIS DE INSULINA Y OCURRENCIA DE EVENTOS TROBOEMBÓLICOS Gracias a este estudio también se ha podido evidenciar que no hay relación entre la dosis de insulina y la ocurrencia de los eventos tromboembólicos. Sin embargo, sí que existe un riesgo mayor de ictus o embolismo sistémico en pacientes con al menos una complicación microvascular de la diabetes (retinopatía, neuropatía o nefropatía). Uno de los autores del estudio, Raffaele De Caterina, de la División de Cardiología de la Universidad G. d'Annunzio en Chieti (Italia) ha explicado que "estos resultados proporcionan información importante sobre los riesgos asociados con la terapia de insulina y tienen implicaciones potenciales para la evaluación del riesgo tromboembólico en esta población de pacientes". "Es importante identificar a los pacientes con fibrilación auricular y diabéticos con tratamiento de insulina para asegurarnos de que reciban el tratamiento anticoagulante más adecuado para mitigar este riesgo adicional", concluye De Caterina.