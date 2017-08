EUROPA PRESS

Los pacientes recién diagnosticados de cáncer tienen un mayor riesgo de tromboembolismo arterial a corto plazo, según ha mostrado una investigación publicada en el 'Journal of the American College of Cardiology'.

Los pacientes con cáncer se enfrentan a un mayor riesgo de complicaciones médicas. Sin embargo, el riesgo de tromboembolismo arterial en pacientes con cáncer hasta ahora no se conocía bien. No obstante, los científicos han comprobado que estos enfermos tienen un mayor riesgo de corto plazo.

En concreto, según los resultados, dentro de los seis meses posteriores al diagnóstico, más del doble de pacientes con cáncer, especialmente de pulmón, gástrico o pancreático, habían experimentado tromboembolismo arterial, en comparación con las personas que no habían sido diagnosticadas.

Además, los riesgos de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular isquémico también aumentaron en estos enfermos. Del mismo modo, la etapa avanzada del cáncer se asoció con un mayor riesgo, relacionando directamente el tromboembolismo arterial con la carga tumoral total y la extensión de la enfermedad.

"Estos hallazgos plantean la cuestión de si los pacientes con cáncer maligno recién diagnosticado, en particular aquellos con enfermedad avanzada, deben ser tomar medicamentos antitrombóticos y estatinas para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Debido a que los pacientes con cáncer también son propensos a sangrado por la coagulopatía frecuente y los procedimientos invasivos, se necesitan ensayos clínicos cuidadosamente diseñados para responder a estas preguntas", han zanjado.