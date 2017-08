Los pacientes con cáncer todavía no reciben suficiente información sobre cómo preservar su fertilidad

Hasta la mitad de los pacientes con cáncer en edad reproductiva no reciben información adecuada sobre el impacto que sus tratamientos puede tener sobre su fertilidad, ni reciben suficiente apoyo para preservarla, según los resultados de una revisión de estudios publicada por la revista 'Psycho-Oncology'.

"Y a veces los pacientes cuentan que los médicos se sentían avergonzados de tener estas conversaciones con ellos o no daban gran importancia al tema de la fertilidad", ha explicado Shanna Logan, autora de la revisión, que lamenta que el apoyo a la oncofertilidad no sea uniforme porque los médicos no tienen la misma información actualizada sobre las alternativas para este problema.