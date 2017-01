Abren causa judicial a los padres de Nadia por exhibicionismo y explotación sexual

Según han informado fuentes judiciales, lo ha acordado después de las declaraciones de los progenitores por el contenido de unas fotografías incautadas a la familia de supuesto contenido sexual, en las que ambos han contestado a las preguntas del juez, el fiscal y el abogado de la defensa.



En esta nueva causa que ahora se inicia, Blanco y Garau tienen condición de investigados por estos delitos sexuales, y el juez enviará estas diligencias previas al decanato de La Seu para que sean repartidas entre los juzgados de instrucción de este partido judicial, que son dos.



El juez consideró al citar a los padres que el hallazgo de las instantáneas no ha sido una simple sospecha sino "la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual".



Por otra parte, el juez ha aceptado que la Generalitat sea parte como acusación particular en el procedimiento que sigue en su juzgado por la presunta estafa por haber recaudado hasta casi un millón de euros para tratamientos para su hija que supuestamente no se realizaron.