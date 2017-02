"En 2014 le había amenazado con hacer lo mismo que Bretón"

Una persona muy cercana a la víctima, que no quiere ser identificada, ha contado que el sevillano que mató a sus hijos de 5 y 4 años para vengarse de su pareja, Yulia, con la que estaba en trámites de separación, ya la había amenazado en 2014 con cometer esta atrocidad. "En 2014 recibimos un mensaje diciendo ella que le había amenazado con hacer lo mismo que hizo José Bretón. En 2014. En ese momento fue cuando le dije a mi mujer: 'Contéstale que por favor se venga para España con los niños que ahora mismo el piso que tenemos no está alquilado'. Porque él nunca ha querido a los niños. Entonces lo que quería era quitarse a los niños de en medio, entiendo yo. Es que es lo único que se me ocurre", cuenta.

El hombre y su mujer conocían a Yulia, madre de los hijos asesinados, después de que trabajase para ellos en Sevilla. Ya entonces, afirma, era maltratada psicológicamente.

"Nos mandó un mensaje. Un mensaje que recibió mi mujer el domingo por la mañana. Y decía eso. Decía: Sergio ha matado niños", explica.