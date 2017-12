El premio de participaciones de números agraciados en la Lotería de Navidad se reclama a la entidad emisora

El premio correspondiente a las participaciones de números agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra este viernes 22 de diciembre, debe reclamarse a la entidad emisora de la citada participación, según la experta en lotería María Victoria Gutiérrez Duarte, profesora del Departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Europea.

"En caso de que los individuos que compartan el décimo no tengan posibilidad de entregarse este documento físicamente, podrán enviárselo por correo electrónico o Whatsapp, incluyendo todos los datos anteriormente citados", ha agregado.

De esta forma, la profesora del Departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Europea ha recalcado que así ya no se tendrá que incluir estos premios como Ganancia Patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER NO PAGAR A HACIENDA?

Sobre los efectos que tendría, en su caso, defraudar esta tributación, la experta en lotería ha hecho hincapié en que "no es posible no pagar el impuesto" ya que, para cobrar los premios superiores a 2.500 euros se debe acudir a una entidad financiera que retendrá el 20% correspondiente al Gravamen Especial". "No hay forma de evitarnos el pago del impuesto", ha remachado.