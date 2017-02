Más de 1.500 docentes participan en el evento ¡Grandes Profes! 2017 sobre competencia digital y transformación personal

Más de 1.500 profesores de toda España han participado en el encuentro ¡Grandes Profes! 2017, organizado por la Fundación Atresmedia, en colaboración con Santillana y Samsung, que esta edición tuvo la competencia digital y la transformación personal como protagonistas, según han informado desde la organización.

Durante su intervención, el vicepresidente de Atresmedia, Maurizio Carlotti, ha defendido que "lo importante es formular preguntas". "Se acabó la época de las respuestas porque ya existen en este mundo hiperconectado, por eso el papel del profesor es más decisivo que nunca", ha explicado, al tiempo que el director general de Santillana, Javier Caso de los Cobos, ha declarado los profesores son "la clave y el principal motor de lo que todo el mundo llama la transformación educativa".

Por su parte, el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung, Francisco Hortigüela, ha puesto de manifiesto que, "con la tecnología, los niños desarrollan mejor la creatividad y las dotes de comunicación y, además, les ayuda a trabajar en equipo".

El viceconsejero de Formación Profesional de Gobierno Vasco, Jorge Arévalo, ha inaugurado el evento con la ponencia 'La audacia de atreverse', donde ha destacado la importancia de preparar a los alumnos con competencias y habilidades adaptadas a las necesidades del futuro laboral. "Mucho más importante que la tecnología es el desarrollo humano, las personas, ahí es donde tenemos que incidir. Vamos a necesitar personas muy preparadas para este nuevo futuro que nos va a llevar a vivir en entornos complejos, con tecnologías muy avanzadas", ha apostillado,

Asimismo, Arévalo ha señalado que "no sólo hay que valorar la evaluación sino sobre todo la evolución" de los alumnos. "Hay que atreverse a cambiar, hay que atreverse a transformar, hay que atreverse a confundirse para intentar mejorar lo que estamos haciendo", ha subrayado.

Luis Martín, ha dado las pautas para conseguir una mejor adaptación a un mundo cambiante y muy vinculado a la era digital. Para este profesor universitario, licenciado en Ciencias Físicas y director de Barrabes.Biz, "intentar dar respuestas con soluciones antiguas a los problemas nuevos, es el gran riesgo que tiene hoy el mundo". "Nuestro futuro está en las manos de los chicos y las chicas que vosotros estáis educando y no me cabe ninguna duda de que será un futuro brillante", ha asegurado a los docentes.

En la mesa redonda titulada 'Competencia digital al servicio de la enseñanza y el aprendizaje', moderada por Carlos Magro --experto en estrategia digital en el sector educativo y creador de co.labora.red--, los invitados Dolors Reig, psicóloga social y profesora especialista en redes sociales e innovación; Mago More, experto en aplicación de Realidad Aumentada y Realidad Virtual; y David Calle, ingeniero y profesor YouTuber (el único finalista español a los Global Teacher Prize 2017) analizaron las claves para afrontar la incorporación y desarrollo de la competencia digital en alumnos y profesores. El monologuista Dani Delacámara cerró este bloque.

"MÁS SONRISAS Y MÁS ALEGRES"

Por su parte, el monje budista Thubten Wangchen, discípulo del Dalai Lama y fundador de la Casa del Tibet en Barcelona, ha manifestado que "la felicidad no cae del cielo, hay que trabajarla día a día, hay que intentar vivir en paz, en amor, ser más simpáticos, con más sonrisas y más alegres".

"Todos podemos aprender. Los profesores tenéis diplomas pero podéis aumentar vuestros conocimientos, no sólo enseñar; el conocimiento no tiene límites podéis aprender mucho de vuestros alumnos", ha explicado, para después agregar: "Continuad transmitiendo vuestra sabiduría a los niños y sed vosotros mismos buenas personas, con buen corazón, ayudad a los demás en lo que podáis, y si no podéis ayudar, no haced daño a nadie, es la esencia de todo".

El violinista Ara Malikian ha cerrado la jornada con la ponencia 'Sólo sé que no sé nada'. Malikian ha apuntado que "la profesión de profesor es la más bella del mundo, la más importante, la más dura y la que tiene más responsabilidad". "Sois nuestro futuro en la sociedad. Hay que ser profesor día y noche", ha concluido.

La periodista de 'laSexta Noticias' Helena Resano presentó el evento en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid, que también pudo seguirse en streaming en grandesprofes.org. El hashtag #GrandesProfes volvió a convertirse en uno de los temas más comentados en Twitter en su edición del 2017: fue trending topic nacional durante toda la mañana que duró el evento situándose en las primeras posiciones de la lista y llegando también a entrar en la lista de trending topics mundiales.