Emoción, pavor... Así alucina un padre de 19 años en el parto

Increíble reacción la de un padre holandés de 19 años durante el nacimiento de su bebé. No sabemos si es emoción, estupor, pavor o que nadie le había explicado cómo viene los niños al mundo. Su cara y sus gestos no tienen desperdicio. El papá no deja de abrir la boca, los ojos parece que se le van a desencajar, se tapa la cara con las manos... El mejor momento llega cuando el bebé ya ha nacido y en lugar de acercarse a él y a la mamá, se aleja y se pega a la pared como escondiéndose.