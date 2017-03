El patrón mayor de Barcelona dice que el buque ruso abordó al pesquero por babor

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barcelona, José Manuel Juárez, ha asegurado que el buque ruso 'MID Volga 2' abordó por babor al pesquero 'El Fairell' en el accidente del lunes, y ha apuntado a "un fallo humano".

En declaraciones a los medios, ha afirmado: "Puede ser un fallo humano más que otra cosa. Lo han abordado por la banda de babor al pesquero; eso lo tengo clarísimo", aunque no ha querido ir más allá en sus explicaciones de quién cometió el error.

Al preguntársele por qué el buque no detectó al pesquero, ha respondido: "No tiene explicación; no la tengo, no hay lógica", según Juárez, que ha comparecido junto a la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Meritxell Serret.

Al preguntársele si el buque podría haber evitado al pesquero, no ha querido opinar y se ha limitado a decir que "el mercante cogió a los dos marineros vivos, y eso es muy importante. Salvó a dos personas".

Ha añadido que intercambió pocas palabras con los marineros rescatados: "¿Cómo estáis? Bien, pero se vinieron abajo", además de explicar que estaban en el fondo del mar, y que les llevó un remolino y sintieron un gran golpe.

"Las familias están destrozadas", ha dicho Juárez, que ha relatado que en sus 40 años de experiencia como pescador ha visto como aumenta el número de buques que se encuentran al faenar, pasando de ver uno cada tres días a ver una decena al día.