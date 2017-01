¿Cómo se congelaron estos peces?

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre colgó la foto y pidió a los internautas que pusieran nombre a la imagen, que se viralizó cuando el Departamento de Interior de EEUU la compartió en su cuenta de Twitter.

Según 'The New York Times', los científicos explican que los peces no se congelaron al saltar, sino que en el 2015 se produjo una sequía alrededor del lago que provocó que se formara una gruesa capa de hielo en la superficie. La luz solar no llegaba al interior y las algas no pudieron hacer la fotosíntesis. Los peces murieron por la falta de oxígeno antes de congelarse.

Pero los científicos no pudieron responder a la pregunta de cómo se creó la pared de hielo. Según algunos, el hielo del lago pudo haberse extendido en invierno creando estas formaciones. Otros creen que las paredes se crearon por la acción del viento.