El pederasta de Ciudad lineal no saldrá de la cárcel en 20 años para no dar "imagen de impunidad"

La sentencia reprocha especialmente el espíritu criminal de Antonio Ortiz y dice que no sufre una patología y fue consciente del daño que hacía a las pequeñas. Actuó con ánimo libidinoso y, de forma humillante y vejatoria , violó a las cuatro pequeñas de entre 5 y 9 años. Para conseguirlo las raptó, las coaccionó y en dos casos les dio sedantes para mermar la poca resistencia que por edad podían poner, pero a pesar del riesgo para sus vidas, la sala no le condena por intento de homicidio. Solo consideran delito de lesiones en la niña de origen chino, que tuvo que ser intervenida y hacerle una reconstrucción . La sentencia valora negativamente la falta de arrepentimiento de Ortiz y piden que cumpla los 20 años que por ley le tocan sin derecho a ningún beneficio penitenciario. Dicen los jueces que dejarle salir daría una imagen de impunidad y no el reproche penal que pide la sociedad. Cuando salga Antonio Ortiz tendrá diez años de libertad vigilada, alejamiento de sus víctimas de hasta 24 años y nunca podrá trabajar con menores. Además deberá indemnizarlas con casi 400.000 euros.