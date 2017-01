Los pediatras de AP avisan que el nuevo modelo de formación propuesto por Sanidad pone en riesgo la atención sanitaria

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) han avisado de que el nuevo modelo de formación sanitaria especializada, presentada por el Ministerio de Sanidad, pone en riesgo la calidad de la atención en los centros de salud.

"Las directrices del nuevo programa formativo de las especialidades médicas, concretamente el programa de Pediatría y sus Áreas Específicas y el de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente en fase de redacción por las Comisiones Nacionales de las especialidades, no contemplan específicamente las rotaciones de los residentes de Pediatría ni de Medicina de Familia por los Centros de Salud", han alertado las organizaciones.

Además, prosiguen, los nuevos programas son listas de competencias clínicas a adquirir por los residentes, sin que en ellos se especifique el itinerario formativo ni el lugar específico en el que deben adquirirse los nuevos conocimientos por parte de los futuros especialistas. Además, han avisado de que tampoco se detalla el tiempo necesario para adquirirlas ni los criterios de evaluación.

"En España la atención preventiva se desarrolla en los centros de salud, con diversos programas de vacunación y de seguimiento tanto de los niños y adolescentes sanos como de aquellos con enfermedades crónicas", ha comentado el presidente de la SEPEAP, Venancio Martínez Suárez.

En este sentido, ambas sociedades consideran que los profesionales, gracias a su labor y compromiso, contribuyen a mejorar los indicadores de calidad y excelencia a nivel mundial. Asimismo, han argumentado que estas características diferenciales españolas con dos niveles bien distintos de asistencia pública, no se contemplan en los programas formativos médicos europeos con las directrices del Plan Bolonia, ya que carecen de Centros de Salud.

Y es que, desde hace más de diez años se ha avanzado mucho en el proceso de descentralización de la formación de los residentes de Pediatría, con la aprobación en el año 2006 de los requisitos generales para la acreditación de Centros de Salud vinculados a Unidades Docentes acreditadas para la formación de especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas.

"Así como, el reconocimiento desde el año 2006 de la rotación obligatoria de tres meses para los pediatras por Atención Primaria, creemos que estas rotaciones, cuanto más largas mejor, ya que son esenciales para la supervivencia de la Pediatría de Atención Primaria, y fundamentales también para despertar vocaciones de pediatras generalistas", han afirmado las sociedades.

PLAN DE ESTUDIOS ESPECÍFICO DE LA AP

Por su parte, y para mejorar la formación en Atención Primaria (AP) de los residentes, los pediatras de AP han liderado en la Confederación Europea de Pediatras de AP (ECPCP), la creación de un plan de estudios específico. Este fue publicado en 2014 como el primer Currículum Europeo de Pediatría de Atención Primaria, y ha sido adoptado por el Global Pediatric Educational Consortium (GPEC), organismo mundial responsable de la formación en Pediatría. Además, actualmente se está extendiendo también a otros países de Hispanoamérica.

Éste propone un diseño curricular planteado para conseguir la excelencia en la formación de pediatría de AP, desde el convencimiento de que es el pediatra el profesional que debe ejercerla, por lo que no entienden cómo es posible que este reconocimiento a nivel mundial se niegue en España.

"Para los médicos en formación, residentes de pediatría y de medicina de familia, podría ser más cómodo no desplazarse a los desconocidos centros de salud, no salir del 'cascarón' hospitalario, no experimentar la realidad de la Atención Primaria, pero no entendemos cómo van a aprender los residentes de las especialidades de Pediatría a ejercer su futura profesión sin conocerla, sin vivirla y sin ejercitarla antes de salir al ruedo", ha señalado la presidenta de la AEPap, Concepción Sánchez Pina.

El pasado mes de diciembre los pediatras de primaria enviaron a los miembros de la Comisión Nacional de la especialidad de Pediatría un documento de 13 folios con competencias pediátricas específicas de Atención Primaria. Ahora bien, y aunque saben que intentarán incluirlas en el nuevo programa formativo, han demandado que conste "claramente especificado" el lugar de la rotación y el tiempo mínimo obligatorio de la rotación.