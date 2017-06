Los pediatras piden mejorar el sistema de atención a menores que sufren abusos sexuales y "quedan desprotegidos"

Un informe señala que el 68% de los niños asistidos por accidentes de bicicleta no llevaba el casco

La experta ha indicado que en España es necesario "mejorar el sistema de protección de menores", así como emplear la legislación vigente en la materia, que "existe" pero "no se aplica".

En particular, ha llamado la atención sobre los abusos que no dejan rastro físico y la necesidad de sensibilizar a personal judicial y peritos. "Si no hay la preparación adecuada, llegado el momento pueden quitarle importancia a los signos que detectamos, ponerlos en duda, y los menores pueden quedar desprotegidos", ha sentenciado.