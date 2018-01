Los pediatras piden que la vacuna de la meningitis B sea financiada o haya ayudas para familias con pocos recursos

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) reclama que la vacuna contra la meningitis B entre en el calendario vacunal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sea financiada o, al menos, que se impulsen medidas para que las familias con menos recursos puedan ponérsela a sus hijos. Asimismo también recomienda que la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) se use también en varones.

Este organismo ha publicado como cada año en su página web la actualización sobre recomendaciones de vacunación para niños y adolescentes residentes en España, que recoge tanto las vacunas sistemáticas de los calendarios oficiales españoles como las inmunizaciones no financiadas, a partir de las últimas evidencias científicas.

Aunque actualmente no está financiada, esta vacuna que comercializa GSK con el nombre de 'Bexsero' puede adquirirse en las farmacias comunitarias si el pediatra así lo recomienda. Sin embargo, cada dosis cuesta 106 euros y, son necesarias entre dos y tres en función de la edad a la que se comience a administrar.

"Es un recurso que ya se emplea con otros medicamentos, aplicarlo a las vacunas que no están en el calendario vacunal de las comunidades sería una manera de facilitar que las familias puedan acceder a ellas sin que el precio represente un motivo de decisión de mayor peso que la salud", ha defendido David Moreno, coordinador del Comité.

Según este experto, poco a poco se va acumulando experiencia con esta vacunación y en Reino Unido, donde se usa desde 2015, se ha observado una alta efectividad de la vacuna en lactantes, superior al 85 por ciento. Y aunque la enfermedad meningocócica globalmente no es frecuente, el serogrupo B sigue siendo la causa más habitual de estas infecciones.

"Es cierto que el porcentaje es mayor en mujeres, pero eso no quiere decir que este patógeno no incumba a los varones y no represente una amenaza para ellos, siendo responsable de un porcentaje importante de tumores de pene, ano y otorrinolaringológicos. Además, el hombre es el principal transmisor del virus a las mujeres, vacunándolos a ellos, también se benefician ellas", según Moreno.