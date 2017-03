Un pedófilo cae en la trampa y su cita es un cebo

'Cazado' en el lugar de su cita. Así fue la detención de este hombre de 24 años que cayó en la trampa y mordió el cebo antipedófilo de un padre que se hacía pasar por una chica de 14 años. El pedófilo recorrió en su coche 241 kilómetros desde Dorset, al sudeste de Reino Unido, hasta un restaurante de comida rápida en Hereford...Tanto esfuerzo para darse un baño con la supuesta menor que había conocido en la red y que resultó ser un padre que se dedica a cazar a estos especímenes que pululan por internet contactando con niños. Al llegar lo estaban esperando, pero no su víctima, sino la Policía que sorprendió al pedófilo. Comenzó negándolo todo, para después comenzar a llorar cuando se vio acorralado por las evidencias. 'Has estado hablando conmigo. Todo está en los registros de chat', le dice uno de los agentes al pedófilo que no da crédito. Después de su detención y tras imputarlo, el acusado fue puesto en libertad bajo fianza.