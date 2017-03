El presunto asesino de la peregrina ni declara ni confiesa

Miguel Angel Muñoz lo tenía claro. No ha querido declarar. Con soltura y convicción ha dicho que no contestaría a ninguna pregunta, ni siquiera a las de su abogado. Su negativa a explicarse ante el jurado popular ha provocado que se incorporen a la sesión sus tres declaraciones ante el juez de instrucción. En la primera se declaró inocente, en la segunda cambió y tras la indagatoria con los psicólogos forenses, se declaró culpable y dio todo tipo de detalles sobre el crimen. Meses después y tras haber cambiado de abogado pidió una tercera declaración en la que negó los hechos. Pero será difícil que el jurado obvie la reconstrucción en la que, abatido, lloró y dio datos que sólo el asesino podría saber; como el hecho de que le cortara las manos al cadáver de la peregrina, o saber que no había sido violada. La fiscal, María Tornadijo, ha leído las preguntas que tenía preparadas, entre ellas, si fingió cuando lloró explicando los aspectos más escabrosos del crimen. También la acusación particular se preguntaba si Miguel Ángel Muñoz tenía poderes adivinatorios cuando indicó el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Denis, incluso el primer enterramiento en el que hallaron una uña de la norteamericana (lo cambió de sitio, dijo, para que lo encontraran porque ya no podía soportarlo más). Todas las preguntas que se ha formulado en sala no han tenido respuesta. El abogado de la defensa, ha asegurado que Miguel Ángel no declaraba porque estaba afectado psicológicamente, “no sé qué habría dicho” reflexionaba en voz alta. Aunque en la sala, no se le ha notado muy apesadumbrado que digamos.