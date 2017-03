Un policía reconoce que "interrogó" al presunto asesino de la peregrina sin su abogado

Sospecharon de Miguel Ángel 20 días después de la desaparición de Denis, cuando hacían una batida por las inmediaciones de su casa. Llegó en bicicleta, “muy nervioso”, ha explicado la inspectora jefe de Astorga, instructora de las diligencias. En ese momento no vieron sangre en el exterior de la cabaña de madera, pintada de blanco, pero cuando volvieron a los cinco días para hacer un registro, Miguel Ángel la había pintado de marrón y eso les alertó. Otro indicio les llamó la atención, ha explicado el agente que hizo de secretario; “en el pomo de la puerta colgaba una gorra igual a la que llevaba Denis en una de las fotografías”( en ese momento no se dieron cuenta de que podía ser de ella). Sin embargo pasarían meses investigándole, sobre todo por sus antecedentes policiales como sospechoso de dos asaltos a una peregrina alemana y otra china. Y no tuvieron algo sólido hasta que revisando sus cuantas descubrieron que había cambiado dólares, la cantidad robada a Denis. Para entonces Miguel Angel ya no usaba su móvil y al poco tiempo desapareció. Cerró la casa, retiró hasta los paneles solares. Se subió a un autobús y se marchó a peregrinar de albergue en albergue. Su abogado hoy ha insistido mucho en que la policía justificó su detención con una supuesta huida que nunca ocurrió. Porque Miguel Ángel Muñoz sacó dinero de los cajeros y colgó en redes sociales fotografías de sus juergas con peregrinos. Cuando fue localizado y detenido en Asturias encontraron en su vivienda un trozo de camiseta quemada y unos cascos. Pero hoy la inspectora ha tenido que confesar que no pueden probar que fueran de Denis. La única prueba contundente es el testimonio de varios policías que explicarán cómo Miguel Angel Muñoz les llevo hasta el cuerpo. Dicen que fue cuando iba detenido en helicóptero, desde Asturias a Astorga. Todavía tienen que declarar esos agentes de Madrid a los que supuestamente dijo que les llevaría hasta Denis. Pero hoy otros compañeros han explicado en la sala cómo él dirigió el hallazgo. El letrado de la defensa ha hecho mucho hincapié en que Miguel Ángel se negó a declarar ante la policía, lo que hoy ha ratificado uno de los policías aunque el secretario ha admitido que habló con él; le preguntó por lo que había hecho y cómo, en calabozos, sin abogado presente y sin que aparezcan en diligencias esos “interrogatorios” no oficiales.