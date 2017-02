La respuesta sobre periodismo digital de un medio a una usuaria

Hace unos días, una usuaria respondía en Facebook a una noticia realizad por Publimetro Colombia de esta manera: ‘Ufff qué noticia tan importante”. El medio no dudo en responderle y ofrecer su posición acerca de la publicación de esa noticia.

"No lo es, lo sabemos, pero es una curiosidad que tiene el mayor tráfico de la semana… Lamentablemente, a la gente pareciera no importarle nuestros especiales sobre corrupción, el proceso de paz, la crisis de movilidad en Bogotá, etc. Pero lo seguiremos haciendo porque son necesarios, son importantes y es nuestra misión como medio. Esto es para pagar la nómina de los que hacen esas otras investigaciones y darle gusto a una masa que pareciera despreciar el verdadero periodismo, pero ama lo viral".

La respuesta fue publicada en Twitter por el director de Publimetro Colombia, Alejandro Pino, alcanzando más de 3.000 retuits y más de 4.000 ‘me gusta’.