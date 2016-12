Dos perros acompañan a su dueño ebrio al hospital

Ni un segundo lo dejaron solo, dos canes acompañaron a su dueño en todo momento. Un ciudadano peruano iba ebrio cuando se golpeó en la cabeza y una ambulancia acudió en su ayuda para llevarlo al hospital pero no se iba a ir solo, sus dos perros no iban a permitirlo y se montaron en la ambulancia. Lo acompañaron hasta el hospital y, una vez allí, no quisieron quedarse fuera. Preocupados por su dueño se subieron a la camilla para comprobar que todo iba bien, y aunque el hombre perdió varias veces la consciencia, quienes sí estuvieron en todo momento pendientes de él fueron sus perros. Un hecho más que demuestra su lealtad y que son el mejor amigo del hombre.