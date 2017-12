Unas 400 personas siguen en directo desde el Teatro Real el Sorteo de Navidad

Unas 400 personas hacían cola este viernes 22 de diciembre a las 8,00 horas a las puertas del Teatro Real de Madrid, aguardando a que abrieran el salón para asistir al Sorteo de la Lotería de Navidad.

Ataviada con un disfraz de niña de San Ildefonso, peluca incluida, a sus 80 años, no pierde la esperanza de que le toque el Gordo, y no le importa que sus hijos le digan que está "mal de la cabeza" porque no tiene intención de faltar a ninguna cita.