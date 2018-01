Las personas que sufren adicción a las drogas pero son agradecidas tienen un consumo menor, según estudio

Las personas que sufren adicción a las drogas pero son agradecidas sufren un consumo menos severo, en comparación con aquellas que tienen una disposición menos agradecida, según un estudio de la Universidad Nacional de Singapur (NUS).

El estudio, publicado en la revista 'Substance Use & Misuse' puede servir para mejorar las políticas e intervenciones que ayudan a las personas que sufren adicciones a hacer frente a sus problemas. Uno de los métodos probados es alentar a los drogadictos a llevar un diario para anotar las cosas por las cuales se sienten agradecidos a diario. Tales intervenciones son fáciles de implementar y pueden complementar las terapias existentes para manejar el abuso de drogas.

"Como psicólogo del Servicio Penitenciario de Singapur, he trabajado con toxicómanos y he visto el daño que las drogas causan, tanto a ellos como a sus familias. Esperamos aprovechar la investigación psicológica para buscar más formas de ayudar a estas personas. Dado que las emociones positivas han demostrado mejorar vidas, me gustaría entender cómo la gratitud podría ayudar a los drogadictos a enfrentar mejor sus desafíos y reducir o eliminar sus adicciones", ha destacado Eddie Tong.