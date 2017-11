Más de 1.000 personas se concentran en Salamanca en contra de la mina de Uranio de Retortillo

Más de 1.000 personas han exigido en Salamanca que se paralice la Mina de Uranio que Berkeley quiere expolotar en Retortillo y que afectaría al "10 por ciento" de la provincia salmantina.

Jorge Rodríguez ha insistido en su negativa de que se desarrollen proyectos que no generan "ningún tipo de confianza" y "menos" encabezados por una empresa "sin experiencia" en el sector y que lo único que "persigue" es "explotar de una forma tan bárbara los recursos medioambientales" de la zona "disfrazado de proyecto sostenible".

El alcalde de la localidad ha señalado que no le "sorprende" que en un día como hoy se "haga este anuncio". "Ya nos quisieron construir la residencia y ahora quieren hacer esto", ha reconocido para avanzar que no "dará el permiso" ya que el desarrollo de espacios públicos es algo que "compete" al Ayuntamiento y no a la empresa.