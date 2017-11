Más de un millar de personas se manifiestan en Vizcaya contra la violencia hacia las mujeres

Exigen "cambios de valores y prioriza en la prevención en todos los ámbitos" para "avanzar en la erradicación de la violencia machista"

Más de un millar de personas, en su mayoría mujeres pero también hombres, se han manifestado este sábado por los municipios de la Margen Izquierda, en Vizcaya, contra la violencia hacia las mujeres, bajo el lema "Queremos ser libres, no valientes". Las marchas, que han partido de los municipios de Barakaldo y Santurtzi, han confluido en la localidad de Sestao, para finalizar en el lugar donde hace dos meses fue asesinada Noelia Noemí, presuntamente a manos de su pareja.

Asimismo, han indicado que, en el conjunto del Estado, "ha habido al menos 84 asesinatos machistas, aunque en los datos oficiales se contabilicen 66, ya que no todos los feminicidios son reconocidos oficialmente y muchos quedan invisibilizados injustamente, como los causados por enfermedades y lesiones consecuencia de la violencia vivida, los suicidios o los cometidos fuera del ámbito de la pareja".

"Y si eso no fuera poco, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2016 no se contabilizó ninguna denuncia falsa, y sin embargo, de las 2.573 denuncias interpuestas en Vizcaya solo 512 hombres han llegado a ser enjuiciados y aún menos los condenados", han lamentado.

Para ello, han señalado la necesidad de que "los medios de comunicación cambien el enfoque para que no se nos visualice como víctimas vulnerables, denominando respetuosamente los hechos por su nombre". "No queremos oír hablar de mujeres violadas, asesinadas o violentadas, sino de hombres violadores, asesinos o maltratadores", han reclamado, para añadir que, de esta forma, se difundirá "un mensaje que de verdad visualice una realidad social y que no provoque miedo ni pasividad entre las mujeres".