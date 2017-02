Cárcel para dos jóvenes por comerse un pez vivo y publicarlo en Facebook

Daniel Challis, un joven residente en Devon, y su amiga Cheryl Stevens han sido condenados a 18 semanas de prisión por compartir en las redes un vídeo en el que se veía a Daniel, de 24 años, comiendo un pez dorado vivo como parte de un reto viral conocido como 'Neknominate'. Dicho reto consiste en grabarse bebiendo cerveza y después hacer una acción extraña, en este caso tragarse un pez naranja o goldfish común.

En el vídeo, publicado en Facebook, se aprecia cómo Daniel saca al pez de un recipiente, lo muestra a la cámara, se lo mete en la boca y se lo traga mientras que la amiga que graba se ríe. Los usuarios de las redes no han tardado en criticar el vídeo y denunciarlo. Finalmente, un tribunal británico ha dictado una pena de 18 semanas de prisión para los dos jóvenes acusados de dar un "sufrimiento innecesario" al animal. Además de la condena de 18 semanas de cárcel, los jóvenes deberán realizar 200 horas de trabajo comunitario y hacer frente a una multa de 1.300 euros. Tampoco les será posible tener un pez como mascota hasta dentro de cinco años.

Daniel, en una entrevista a la asociación inglesa y galesa RSPCA (Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales), encargada de investigar los hechos, ha reconocido que fue una estupidez: "No pensé que comerse un pez podría causar tantos problemas". Además, en su defensa ante el tribunal relató como el pez estaba muerto y que era su mano temblorosa la que lo movía. No obstante, los magistrados no creyeron esta versión y aseguraron que el pez estaba vivo.