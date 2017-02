Una piloto llega tarde y le echa la bronca a los pasajeros por su divorcio y el Gobierno

Perplejos y en silencio, los pasajeros de un vuelo de United Airlines en Austin, en Texas, observaron cómo la capitana del avión, vestida de paisano y con varios minutos de retraso, tomaba el interfono y comenzaba un áspero discurso sobre su situación familiar y la política nacional. Según recoge la publicación Mirror, les dijo que había llegado tarde porque se estaba divorciando y que no le importaba a quién habían votado los pasajeros. "No me importa si votásteis por Trump o Clinton, los dos son estúpidos". Entonces, les dice que no se preocupen por el viaje porque será el copiloto quien lleve el avión, "él es un hombre", añade, y les deja elegir entre quedarse o irse. Es en ese momento cuando los pasajeros comienzan a levantarse de los asisentos y dejar el aparato. Después, tampoco se le permitió a la piloto que condujera el avión.