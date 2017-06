La plataforma de AMPA que reclama climatización en las aulas protesta este jueves ante el Parlamento andaluz

La plataforma 'Ampas Sevilla', que reúne a más de 150 asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) de colegios e institutos públicos de Sevilla capital y su provincia, celebra este jueves una nueva protesta, esta vez frente al Parlamento de Andalucía a las 17,39 horas, en demanda de un plan que dote de equipamientos de climatización a los centros educativos, para hacer frente a las altas temperaturas. La protesta coincide con la nueva sesión parlamentaria de la Cámara andaluza.

En respuesta a esta reivindicación, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, señalaba que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias". El aire acondicionado, en este sentido, "beneficia pero perjudica" y las directrices europeas y andaluzas apuntan a que, "como medida de salud", no es aconsejable, según De la Calle.