"No estás sola", el mensaje de una madre primeriza que no se reconoce tras el parto

Una joven estadounidense ha relatado en Instagram su experiencia como madre primeriza que no ha dejado indiferente a sus seguidores. Habla abiertamente de los dolores, las cicatrices, y de otras "cicatrices" que deja la vida. "No dejes que los medios te digan qué es lo que es bello y qué es real" aconseja esta joven mientras muestra el rastro que el parto ha dejado en su cuerpo. "Que sepas que no estás sola", le dice a sus seguidores.

Ruth Lee es una estadounidense dedicada a la cosmética que ha tenido a su primer hijo. Tras contar su experiencia en Instagram con gran sinceridad, sus mensajes han llamado la atención de seguidores y de medios de comunicación.

"Comparto esto porque sé en mi corazón que hay gente ahí afuera apurada por el 'qué dirán'. Que pensarán que no son bellas, que sientan que están arruinadas, o que no merecen la pena, o que no son lo suficientemente buenas. Tal vez lo tuyo no sean cicatrices físicas, pero tal vez se trata de una relación fallida, una dificultad en tu carrera, problemas ecómicos o simplemente sentirte perdida en la vida", expone esta mujer.

" Sé amable contigo misma. Que sepas que no estás sola" dice. Según publica Mirror, Ruth dio a luz a su hija en noviembre de 2016, a los 25 años, y pese a seguir todos los consejos indicados y llevar una vida sana y activa, tuvo que una depresión tras el parto y le costaba aceptar la imagen de su cuerpo.

Ahora, su mensaje a través de Instagram trata de ser inspirador para aquellas personas que afrontan distintas dificultades en la vida.