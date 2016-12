El portavoz de los obispos, Gil Tamayo: "La clase de Religión no puede ser usada como un pim pam pum político"

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha reclamado que la clase de Religión no sea utilizada como un "pim pam pum político".

"Nuestra afluencia al Pacto Educativo no solo es la clase de Religión ni la clase de Religión puede ser usada como un pim pam pum político; la clase de Religión es una derivada de la consideración del hecho religioso en la sociedad democrática y el derecho de los padres a la educación en libertad de sus hijos conforme a sus convicciones", ha subrayado Gil Tamayo en una entrevista con Europa Press.

En cualquier caso, los obispos quieren que esta materia se respete en el Pacto Educativo anunciado por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien precisamente les convocó el pasado mes de octubre, cuando aún estaba en funciones, para conocer su opinión sobre el pacto.

A la espera de otro futuro encuentro, la CEE está estableciendo contactos con las organizaciones con presencia en el ámbito educativo de inspiración cristiana, asociaciones de profesores de Religión y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), con el objetivo de crear una mesa de unidad eclesial en el ámbito educativo, donde se expongan "las demandas, realidades y necesidades, con la marca de la Iglesia católica".

Entre las reivindicaciones de la Iglesia en esta materia, según ha recordado Gil Tamayo, se encuentra la de que la clase de Religión sea de oferta obligatoria en el Bachillerato o que se mantengan las horas de esta asignatura.

"Se han transferido a las comunidades autónomas e incluso a la decisión de los centros, cuestiones con las que el Estado ya había establecido unas obligaciones; nos encontramos con una reducción del horario, dispar de una comunidad a otra; o con que la oferta obligatoria y la elección libre por parte de padres o alumnos, no es posible; y hay que cumplir la ley, y esto hace que estemos en una situación de precariedad como asignatura", ha afirmado.

En general, en cuanto a las relaciones con el nuevo Gobierno, Gil Tamayo ha asegurado que los cauces están abiertos y, aunque la legislatura acaba de echar a andar, ha indicado que sí perciben "un estilo de diálogo que se está poniendo de manifiesto de una manera más evidente en esta nueva etapa".

Otro asunto que están abordando con el Gobierno, en este caso con el ministerio de Empleo y Seguridad Social es el de la Ley del Voluntariado para articular una fórmula para que los misioneros que regresan a España puedan tener una cobertura social y sanitaria "como cualquier ciudadano". "Sí hay una disposición (por parte del Gobierno) porque hay realidades que se imponen por sí mismas y nuestros misioneros están en la primera línea de la acción social y de la cooperación internacional", ha agregado.

EL REY Y LA IGLESIA

Al mirar al año que termina, Gil Tamayo asegura que 2016 ha sido "especial" por la celebración de los 50 años de la CEE y, en este marco, ha destacado la visita del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolín, con motivo del Simposio Homenaje a Pablo VI, y la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia.

Este último fue un acontecimiento importante para los obispos porque, según explica Gil Tamayo, el Rey expresó "de manera muy clara y muy autorizada como jefe de Estado la plena inserción de la Iglesia en la sociedad democrática en el marco constitucional de independencia y libertad, con una laicidad positiva y un espíritu de colaboración".

Sobre el hecho de que un grupo de diputados de la CUP rompieran en los últimos días fotos del Rey Felipe VI, el portavoz de los obispos ha indicado que "las discrepancias, muy legítimas, que se pueden tener, nunca pueden llevar a gestos de rechazo de esas mismas personas o de lo que representan".

De quien no han conseguido recibir una visita este año ha sido del Papa Francisco, aunque Gil Tamayo asegura que no pierden la esperanza y aunque en 2017, el Pontífice visitará Fátima, en Portugal, con motivo del centenario de las apariciones, no tienen prevista ninguna parada de Francisco en España.

"Con el Papa Francisco no hemos logrado su visita, no perdemos la esperanza de que pueda visitarnos y ponernos en su hoja de ruta. Es claro que el Papa ha hecho una preferencia por las periferias, por lo países más empobrecidos, o donde hay minoría de cristianos; no le duelen prendas, el Papa hace todo el esfuerzo posible por estar aunque solo sea unas horas y se va al fin del mundo", ha subrayado. Si bien, ha puntualizado que a países de más tradición católica solo va si hay un evento de implicación mundial.

En cuanto al balance del año en los medios de comunicación COPE y 13tv, Gil Tamayo ha señalado que tienen "preocupación en lo económico porque se vive en un régimen prácticamente de oligopolio por los grandes grupos del ámbito televisivo y no hay de facto una liberalización plena de la publicidad" y al mismo tiempo sienten "satisfacción en cuanto que están posicionándose en la opinión publica con unos índices de audiencia respetable".

ELECCIONES EN LA CEE EN 2017

De cara a 2017 tendrán lugar elecciones en la Conferencia Episcopal Española y el portavoz de los obispos ha señalado que ve al actual presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, con ganas de servir. "Según los estatutos, quien ha estado ya dos etapas no puede estar una tercera y quien ha estado por primera vez, la dinámica es que suele repetir por segunda vez. Yo lo veo con ganas de servir siempre, su disponibilidad es manifiesta a los obispos", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha aclarado que la CEE "no es un hemiciclo de derechas e izquierdas" y "no hay alternancias políticas". "Los obispos están todos por lo mismo, es cierto que hay edades diferentes, sensibilidades en cuestiones accidentales diferentes fruto de la propia formación, del propio estilo, de la propia personalidad o de la propia diócesis, pero confluyen en lo esencial", ha asegurado.

En concreto, preguntado por si las próximas elecciones pueden ser un buen momento para nombrar más mujeres en cargos de responsabilidad, ha precisado que en la CEE no funcionan por "cuotas de proporcionalidad" sino teniendo en cuenta la "idoneidad, disponibilidad y profesionalidad". En todo caso, considera que hay "bastantes" mujeres en el staff de la CEE y que "hay una intención de darles cada vez mayor papel".

Por otra parte, ante el último ataque terrorista perpetrado en Berlín el pasado lunes 19 de diciembre, Gil Tamayo ha instado a "hacer todo lo posible" por erradicar toda la violencia, ha pedido "no profanar el nombre de Dios" mezclándolo con la violencia y "separar el concepto de refugiado o de inmigrante del de delincuente".

"Una Europa que pierde humanidad por decrecer en la defensa en el derecho de asilo o refugio, será una Europa cada vez más débil, porque no se pueden poner puertas. La cuestión es otra, la cuestión es la de los fanatismos, es la de que de que tenemos que recuperar en valores. No podemos meternos en subterráneos, no podemos hacer de Europa una muralla china, no podemos hacer muros de Berlín de nuevo por toda Europa", ha reivindicado.

Finalmente, en el contexto de las fiestas navideñas, Gil Tamayo ha invitado a todos los católicos a vivirlas con una "solidaridad y alegría sin fecha de caducidad" y "no como un pretexto simple para el consumo", acordándose también de los que no tienen lo necesario y con una conciencia social en las compras, desde la ropa hasta los alimentos.