La postal mal escrita que indigna por las correcciones de un desconocido

“I west thinking in you, have a nice day”, que traducido al castellano sería “Yo pensando en ti, que tengas un buen día”, fue una de las frases mal escritas en una postal enviada de Buenos Aires a Canadá, y que un desconocido se encargó de corregir. “I was thinking of you” (“Yo estaba pensando en ti”), aparecía al lado de la frase original escrita por Oscar, un argentino que emigró a Canadá, que fue tachada con un bolígrafo rojo y en la que además se podía leer “ps Learn English!!” (“¡aprende inglés!”).