La presidenta de Loterías prevé un aumento de las ventas en 2016: "Esperamos que este año vaya mejor"

Inmaculada García Martínez cree que la "tradición" que hay en España y la relación que existe entre la sociedad y Loterías hace del 22 de diciembre un día "único"

La presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Inmaculada García Martínez, prevé un aumento de las ventas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año, que se celebrará este jueves 22 de diciembre. "A estas fechas, estamos vendiendo más que el año pasado", ha asegurado.

"Esperamos que este año vaya mejor", ha destacado García Martínez en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha precisado que aún queda el empujón de compras "más importante", ya que "siempre el último mes, los últimos días va in crescendo".

Loterías y Apuestas del Estado pone en circulación en el mes de julio, en los 10.800 puntos de venta, los millones de décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad. "Empezamos la venta el 1 de julio y los últimos días siempre se vende más. Hasta la misma noche antes del inicio del sorteo", ha apostillado.

Así, ha puesto en valor el efecto que tiene sobre las ventas la campaña de verano del Sorteo de la Lotería de Navidad. "En los tres años que la llevamos haciendo ha habido sucesivamente un incremento en las ventas. Han ido creciendo, tanto en verano como al final los resultados", ha destacado.

En este sentido, García Martínez cree que el gravamen del 20% que aplica el Estado a los premios superiores a 2.500 euros "influyó el primer año, que fue cuando se estableció". "Pero realmente yo creo que está amortizado. Al final, la gente dice: Oye, tengo que pagar el 20%. A ver si me toca un gran premio", ha relatado.

Preguntada sobre si cree que podría retirarse el gravamen en el futuro, la presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado matiza que se trata de "una cuestión del legislador". "Son decisiones que se toman en un momento determinado y que al igual que se toman, se puede decidir que se elimina, pero es una cuestión del legislador", ha subrayado.

Según explica la presidenta de SELAE, el 22 de diciembre es un día "muy especial, no sólo para Loterías que lo es, sino para mucha gente en España". "Creo que ese es el éxito, la simbiosis que se produce en un evento que une a tanta gente. No solo en la sociedad española, sino incluso fuera de España. Es como el pistoletazo de salida para la Navidad. Empezamos a oír por la mañana a los niños de San Ildefonso y todos sabemos ya que empezamos la Navidad. La tradición de este país y la relación que se ha generado en esta sociedad con Loterías hace que este día sea no solo especial, sino yo creo que único", ha argumentado.

Los trabajadores de Loterías también viven intensamente este día, que, según apunta la presidenta de la institución, es como "el día de la boda", que luego se pasa en un suspiro. "Así lo vivimos", ha declarado Inmaculada García Martínez, que añade: "Siempre lo esperamos con las mismas ganas y la misma ilusión".

Así, García Martínez ha revelado que la víspera del sorteo se vive con "profesionalidad y responsabilidad" y ha destacado la importancia de "intentar no trabajar nada" ese día porque "es señal de que está todo preparado". "Ese día ya está todo perfectamente ordenado", ha asegurado la presidenta que ha incidido en que los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso "son consustánciales a Loterías".

"No se entiende un día del sorteo sin niños, van de la mano. Son un todo en su conjunto. Yo creo que es una simbiosis perfecta entre los niños, el sorteo, El Gordo y Loterías. Es todo una misma cosa", ha matizado.

Otra de las citas importantes para Loterías es la presentación del tradicional anuncio de la Lotería de Navidad, que en su última edición, ha generado cierta polémica, a juicio de la presidenta, como consecuencia de "una mala interpretación".

Frente a la utilización de la animación o actores reales en las campañas de Navidad, García Martínez ha defendido que "lo más importante es lanzar un buen mensaje". "Creo que en los tres últimos años se ha conseguido lanzar un buen mensaje. El que se utilicen personas o animación creo que es circunstancial en función de la coyuntura o en función de la propia historia", ha apostillado.

EL NIÑO, TIENE UN "IMPACTO IMPORTANTE"

Respecto al Sorteo de El Niño, que se celebra el próximo 6 de enero, la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado considera que es un "gran" sorteo, "muy especial también y muy interesante". "Tiene también un impacto importante. Se vende mucho y además el Día de Reyes en España es un día muy especial que no es tan común como el día de Navidad. Creo que es un hecho diferencia, el día de los tres reyes mayos en España a diferencia de países de nuestro entorno. Tiene un tinte muy especial para los españoles", ha declarado.

Por otro lado, Inmaculada García Martínez ha indicado que el balance de las novedades estrenadas en Euromillones es "positivo". "Llevamos poco tiempo y las cosas hay que evaluarlas en un periodo más largo. Pero en el tiempo que llevamos, que se empezó a vender el día 23 de septiembre, el balance es positivo", ha afirmado.

Finalmente, ha abordado la vocación social de Loterías ya que "todo revierte en la sociedad". Así, ha recordado que la línea de patrocinios, que varía en función de los beneficios del año anterior, se dirige a apoyar política social, cultura y deporte, buenas causas entre las que es "difícil" elegir a la más gratificante ya que cada una de ellas es "especial".