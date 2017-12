El presidente de Aragón dice que buena parte de las obras de Sijena se encuentran en un estado "lamentable"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este martes su indignación por el hecho de que se dude, en Cataluña, de la capacidad de los aragoneses para conservar las obras del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), advirtiendo. "No podemos aceptar ninguna lección de los conservadores de la región vecina", ha advertido, al tiempo que ha puesto de relieve que una buena parte de estas piezas se encuentra en un estado "lamentable" y ha recalcado que "tres piezas no han regresado". Por ello, ha asegurado que a alguien se le tendrán que exigir responsabilidades.

Durante su visita al Real Monasterio de Santa María de Sijena, acompañado por el alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, tras la entrega --este lunes-- de 44 obras del cenobio por parte del Museo de Lérida, el presidente aragonés ha dicho que "visto lo visto" Aragón no puede aceptar lecciones sobre este aspecto. "A nosotros con nuestro patrimonio no nos ha ocurrido --ha insistido--. No nos suele ocurrir que se pierdan piezas por el camino".