Un caso como el del preso 'resucitado' de Asturias se evita con un electrocardiograma

La realización de un electrocardiograma evita que una persona sea dada por muerta cuando todavía sigue viva, tal y como le ha ocurrido al preso Gabriel Montoya Jiménez al que dieron por muerto en la prisión asturiana de Villabona, tras la certificación por parte de dos médicos del centro penitenciario, y que despertó cuando le iban a realizar la autopsia.

Ahora bien, lo que diferencia que una persona esté en catalepsia o haya fallecido son las constantes vitales y la respiración, por "muy débil" que sea. Por ello, y debido a que una catalepsia puede durar desde minutos hasta horas, es necesario realizar un electrocardiograma para confirmar que el corazón del paciente sigue latiendo y que, por tanto, no está muerto.

"La legislación española establece que una persona no puede ser enterrada con menos de 24 horas desde su fallecimiento y es una obligación médica realizar un electrocardiograma con el fin de certificar si hay o no actividad cardiaca puesto que, además, si no la hay sabemos que tampoco hay actividad cerebral", ha detallado el doctor Baz Rodríguez.