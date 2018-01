La primera ciudad sin agua: Ciudad del Cabo cerrará sus grifos en menos de 90 días

La fecha fijada será el 22 de abril de 2018 y no se trata de ninguna táctica para meter miedo a los ciudadanos. El ‘Día Cero’, como se lo llama, es real y se calcula todas las semanas según la capacidad actual del yacimiento y el consumo diario. La ciudad no se secará literalmente; en la mayoría de los casos, los embalses no se pueden drenar hasta la última gota, ya que el cieno y los desechos hacen que el último 10% del agua de una presa no se pueda utilizar. Las autoridades municipales han decidido que una vez que las presas alcancen el 13.5% de su capacidad, el suministro municipal de agua se apagará para todos los servicios, excepto los esenciales, como los hospitales.