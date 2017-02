Este profesor saluda a sus alumnos de forma personalizada y creativa

Este maestro de un colegio de Charlotte, en Carolina del Norte, tuvo la idea al ver al jugador de baloncesto Lebron James saludar a sus compañeros de equipo de forma diferencia y particular. Así que Barry White, como se llama este profesor, pensó en convertir la monotonía del saludo diario en algo divertido. White no solo tiene un estrechón de manos personalizado para cada uno de sus alumnos, sino también con sus compañeros de cátedras y el personal de la escuela. La creación del apretón de manos en sí es una de las formas en las que White mantiene un vínculo afectivo con sus estudiantes, un ceremonial que luego practican y diseñan juntos. Así lo explica el profe: "Eso es lo que me encanta, lo crearon así que es realmente personalizado para sus personalidades". Fuente: KGW