Una profesora acaba arrestada tras reclamar un aumento de sueldo en una junta escolar

Durante el trascurso de una junta escolar en el colegio Vermilion Parish, en Luisiana, Estados Unidos, una de las profesoras reclamó la subida salarial que se había acordado previamente en un nuevo contrato. Tras sacar el tema, el superintendente del centro intentó rehusar la cuestión diciéndole que no entraba en el orden del día. La docente insistió y finalmente acabó esposa por el personal de seguridad de la escuela, y más tarde reclutada en la cárcel.

La profesora decidió preguntar por dicho tema cuando el superintendente de la junta le dijo que su pregunta no estaba relacionada con la agenda de la reunión.

Hargrave insistió ante la negativa de su compañero, pero otro miembro de la junta le interrumpió diciéndola que tenía que irse o si no la expulsaría .

El enfado de Hargrave iba en aumento y comenzó a gritar. “Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaba pidiendo que me fuera ", asegura la docente.