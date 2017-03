Las mujeres ganan más en una promoción interna al Comité Directivo que cambiando de empresa, según IESE

Si una directiva permanece en una empresa y es ascendida internamente hasta el comité de dirección, puede recibir paquetes salariales más equitativos respecto a los hombres, produciendo una reducción de la brecha salarial que aún persiste entre sexos en lo más alto de la escalera corporativa.

Ésta es la principal conclusión que se desprende del estudio 'The Effect of the External Labor Market on the Gender Pay Gap among Executives', llevado a cabo por la profesora del IESE Marta Elvira y Cristina Quintana-García, profesora de la Universidad de Málaga.

"Al contrario de lo que muchos pensábamos, el acceder a puestos directivos desde fuera de una empresa no favorece la equidad en compensación: al menos en sectores de alta tecnología, vemos que se paga mejor a las mujeres cuando ascienden a dichos puestos desde dentro. Pese a que cada vez es más común cambiar de trabajo, hay que tener en cuenta el coste en el avance profesional", afirma la profesora del IESE.

Las autoras del estudio explican que las promociones internas se basan en datos observables, mientras que la retribución de una mujer que proviene de otra empresa podría ser "altamente subjetiva", porque se sabe menos sobre su rendimiento.

En su investigación, Elvira y Quintana-García analizaron datos relativos a 814 altos directivos de 105 empresas cotizadas estadounidenses de alta tecnología entre 2006 y 2011, para comparar la retribución (parte fija y variable) de los altos directivos y directivas, tanto los que habían sido promocionados internamente como los que procedían de otras empresas.

FACTORES QUE AFECTAN AL SALARIO

La investigación contempla muchos factores que afectan al salario, independientemente del género, como el tamaño y rendimiento de la empresa, la experiencia laboral (antigüedad y posiciones ocupadas) y las prácticas organizativas.

En concreto, las autoras tienen en cuenta tres prácticas de la organización que afectan positivamente al salario de los directivos: "la promoción de la discriminación positiva; la existencia de una política de conciliación entre la vida personal y el trabajo; y el apoyo al desarrollo de las competencias laborales y la carrera profesional".

Cuando coinciden todos estos factores, según las autoras del estudio, ser mujer va ligado a una remuneración más alta; pero cualquier ventaja de género desaparece cuando se contrata a una directiva de otra compañía.

El estudio afirma que a las directivas se las penaliza bastante más en su compensación variable (bonus, extras, opciones, etc.) que en su salario base. "Básicamente, los salarios base son más transparentes y objetivos, mientras que el resto es más subjetivo. Esta diferencia es importante porque a nivel directivo, y especialmente en empresas tecnológicas, la retribución variable es el componente principal de la compensación", añaden.

"En la muestra analizada, el bonus medio de los directivos es siete veces mayor que el salario base. De nuevo, las decisiones más subjetivas se asocian con una mayor brecha salarial, con las mujeres llevándose la peor parte, quizás porque las consideren más reacias al riesgo", concluye la profesora del IESE Marta Elvira.

En cualquier caso, el estudio constata que la presencia de mujeres en altos cargos directivos ayuda a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.