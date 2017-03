Un estudio lo confirma: Si eres padre vivirás más años

Un estudio ha revelado cómo afecta a la esperanza de vida tener descendencia. Aquellos hombres que tenían hijos tienen un porcentaje mayor de vivir frente a aquellos que no tienen. Además, estar casado o no es otro factor que influye en la esperanza de vida.

Y además... Cinco de cada 100 niños españoles nacen con una estatura o un peso inferior a lo esperado

Tener hijos puede aumentar la esperanza de vida, especialmente en una edad muy avanzada, según informa The Independent. Los padres de 60 años pueden vivir hasta dos años más que aquellos que no tienen hijos. Los investigadores del Instituto Karolinska de Suecia encontraron que el riesgo de muerte fue menor en las personas que tienen al menos un hijo, siendo más pronunciado en hombres que en mujeres.

Para ello, los científicos analizaron la vida de 1,4 millones de hombres y mujeres de edad avanzada en relación con su estado civil y si tenían hijos.

Los hombres sin hijos de 90 años tenían un riesgo de mortalidad del 17,7 por ciento en comparación con el 16,2 por ciento de los hombres con la misma edad pero con descendencia. “Los hijos pueden ayudar en la salud, como tomar la medicación, apoyo emocional”, ha declarado el Dr. Modig al citado medio.

El sexo de los hijos no afecta a la esperanza de vida, pero sí si los hombres estaban casados o no. Aquellos que no habían pasado por la vicaría tienen un riesgo mayor de morir frente a los que sí estaban casados.