La violenta reacción al encontrar a su mujer con su amante en su propio coche

Los vecinos de una ciudad del estado mexicano de Puebla fueron testigos de una escena surrealista, ya que un marido que se encontraba en la zona se topó con su mujer y el amante de esta, según informa La Prensa Libre. En el vídeo se puede comprobar cómo un alterado hombre no para de repetir que salgan de la camioneta, de su propiedad, para no saber muy bien qué. Tal alboroto se forma en la escena que la policía mexicana no tarda demasiado en aparecer para que no ocurra ninguna desgracia. “Ahorita vas a ver hijo de tu pinche madre, es mi camioneta, ¡bájate!”, afirma en la escena el cabreado marido. En México se ha viralizado el vídeo y se ha bautizado a la mujer como "#LadyCuernos".