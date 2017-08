Muestra la realidad del post-parto con fotos de su tripa tres semanas después de dar a luz

Durante el embarazo, el vientre de la mujer crece de tal manera que no es nada fácil recuperarse. Eso es lo que ha querido demostrar Kristen Sullivan, una mamá que compartió en Instagram dos fotos de su tripa: una del final del embarazo y otra de tres semanas después de dar a luz. Con ellas ha querido demostrar que, “a veces, no importa si usted es delgada, comió bien y se ejercitó durante el embarazo, porque el cuerpo crece de tal manera que simplemente no se puede recuperar fácilmente”.