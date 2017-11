Los obispos rechazan la ideología de género y los hijos como "producto de laboratorio" y condenan la violencia machista

Los obispos españoles han rechazado la ideología de género y las técnicas reproductivas que convierten a los hijos en un "producto de laboratorio", al tiempo que han condenado la violencia machista.

"La sexualidad binaria, masculina y femenina, tiene como fin la donación íntima y la transmisión de la vida. Aunque el género tenga un fuerte componente cultural, no es independiente del sexo. No es acertado, consiguientemente, afirmar que exprese subordinación de la mujer el que conciba, geste y alumbre a los hijos; como no indica privación el que el varón no realice esas actividades vitales", ha argumentado.