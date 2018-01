Una de cada cuatro llamadas al 016 son de hombres que "insultan y amenazan"

Lorente destaca además que en el 74,9% de los casos en que se recibe una llamada sobre violencia de género que no realiza la propia víctima, es una mujer la que está al otro lado de la línea. "Los hombres deben estar muy ocupados realizando llamadas obscenas e insultantes para detenerse un momento y llamar para intentar ayudar a una madre, hija, hermana, amiga o compañera maltratada por otro hombre", ironiza.

"Todo eso es lo que es capaz de generar el machismo como parte de la normalidad, tan normal la situación que el mismo Gobierno que tiene dificultad para sumar los casos de mujeres asesinadas y deja algunos en investigación o no incluye (...), no tiene dificultad alguna para presentar y unir junto a la violencia de género otro tipo de iniciativas, como las que ahora plantea para el 016", señala Lorente.

"Es tan absurdo como mezclar cuestiones generales sobre Igualdad que afectan a hombres con la atención e información sobre violencia de género. Pero siendo absurdo no es un error, sino parte de su estrategia", asegura Lorente, quien afirma que desde su llegada al Ejecutivo, el PP "intentó dejar atrás la idea de 'violencia de género' para acercarse a la de 'violencia doméstica', y de esa manera ocultar las circunstancias específicas que tiene al violencia dirigida contra las mujeres y la construcción cultural que da lugar a ella".

Lorente considera "indudable" que esta decisión es un error , y no sabe si atribuirlo "a un desconocimiento profundo sobre lo que es y significa la violencia de género" o a "esa estrategia perversa para desnaturalizar la violencia de género". "Y todavía hay quien no entiende por qué pedíamos un pacto de Estado contra el machismo, no sólo contra la violencia de género", zanja su artículo.