Un bebé recién nacido es rescatado vivo de un inodoro público en China

El incidente ocurrió en la ciudad de Yulin en la provincia de Shaanxi (China). Hu Xiaogang, uno de los que rescataron a la niña, dijo que la encontraron boca arriba junto a excrementos humanos . Pero afortunadamente, no había suficiente para que se ahogara.



Uno de los bomberos aseguró que "el bebé parecía ser un recién nacido, su cordón umbilical todavía estaba unido". "Nació en el baño de mujeres", agregó Hu. "Pero decidimos no romper el suelo de ese lado para que los escombros no le causaran lesiones".



Así, levantaron el suelo para alcanzar el foso inferior. Cuando lo consiguieron, cogieron a la pequeña y la llevaron a una ambulancia para trasladarla a un hospital. Pero antes se le cortó el cordón umbilical. Después del incidente y de recibir los cuidados pertinentes, la niña se encuentra estable.



Las autoridades no revelaron por qué pensaban que la niña podría haber sido abandonada . Pero están buscando su madre, quien podría enfrentarse a importantes cargos por abandonar a su hija.