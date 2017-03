Una experta recomienda descansar lo suficiente la víspera de una carrera para disfrutar del deporte

El hecho de no descansar lo suficiente la víspera de una carrera relacionada con el fenómeno 'running', no estar bien hidratados y no tomar suficientes hidratos de carbono y proteínas, son algunos de los malos hábitos que la médico especialista en medicina de la educación física y el deporte y en dietética y nutrición del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, la doctora Teresa Gaztañaga, recomienda evitar para disfrutar del deporte, con motivo de la Lilaton, la carrera de la mujer que tendrá lugar el domingo 5, a partir de las 10:30 horas, en Guipúzcoa.

La carrera está caracterizada por los "escasos" kilómetros que la componen (5 kilómetros) y más de 5.500 mujeres participarán en esta cita, donde para muchas será su primera experiencia de 'running' y, por lo tanto, es conveniente que sigan una serie de pautas, como señala la doctora. A pesar de que esta carrera "no necesita una preparación especial", conviene, "48 horas antes de la prueba, no realizar ejercicios extenuantes o forzados: gimnasio, fuerza/velocidad, recorridos superiores al día de la prueba o trotar a ritmos forzados superando la frecuencia cardiaca habitual; pasear o caminar sin superar el ritmo de 5k/h.; mantener el ritmo relajado de cada persona; no comer o cenar excesivamente y tomar alcohol, sobre todo destilados; comer los alimentos habituales de consumo diario: lácteos/derivados según tolerancia, cereales, hortalizas, fruta, carnes, pescados, huevos, pasta y arroz; y sobre todo, estar bien hidratadas consumiendo agua, frutas y hortalizas". La doctora añade que "debemos evitar todos aquellos alimentos que nos producen digestiones lentas, meteorismo, gases, así como alimentos ricos en grasa o estimulantes, cafeína, ginseng, etc)". "Si es nuestra primera carrera, debemos afrontarla con seguridad y tranquilidad. Ya hemos entrenado, alimentado e hidratado bien, hemos repetido el recorrido de la carrera por lo menos un par de veces para saber afrontarlo debidamente y hemos descansado y dormido lo suficiente. Solo nos queda competir y disfrutar", ha concluido Gaztañaga.