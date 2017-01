Una aficionada al fitness hace un llamada a valorar lo real en Instagram

Una joven australiana, llamada girlxfit en su cuenta de Instagram, ha mostrado una imagen en la que se demuestra que las redes sociales no siempre muestran la realidad. La usuaria compartió en su cuenta dos imágenes, tomadas con segundos de diferencia, y subrayando con el hashtag #30secondstransformation que no era “una foto de transformación”. En una de ellas se la veía con los músculos del vientre marcados, tonificados. En la de al lado, se la veía relajada, como está la mayoría del tiempo en la vida real.

El texto que la acompaña dice lo siguiente: “Instagram vs vida Real. No una foto de transformación – las hice con segundos de diferencia. A la izquierda estoy flexionando bastante fuerte mis músculos abdominales y en la de la derecha ni siquiera estoy empujando hacia afuera, estoy relajada tal y como me podrías encontrar en cualquier otro momento del día. Solo una comprobación de realidad #30secondstransformation".