El 27% del regadío tiene un riego desfasado que consume entre un 40 y un 50% más de agua, según 'Aquae Papers'

El 27 por ciento de las hectáreas de regadío en España (978.000 hectáreas) tienen un sistema de riego no modernizado, que consume entre un 40 y un 50 por ciento más agua que los modernizados, según un estudio que publica 'Aquae Papers 7: El agua y los retos del siglo XXI', de la Fundación Aquae.

En este contexto, Lacambra ha añadido que el objetivo para 2020 es que 700 millones de personas que ahora mismo no tienen acceso al agua y los 2.400 millones que no tienen acceso a saneamiento "no tengan estas dificultades".