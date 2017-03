La llaman gorda durante un concierto de Adele y da una lección de humildad

Leisa Bennet ha relatado su calvario en Facebook después de acudir al concierto de Adele en Australia en compañía de sus hermanas y una amiga de éstas. El grupo, que acudió muy temprano al estadio para evitar colas, se sentaron en las primeras filas, un lugar privilegiado para disfrutar del que sería una de las mejores noches, como informa Daily Mail.

Justo al lado de Bennett se sentó otra señora. Cuando Adele terminó su primera canción, comenzó el martirio de la mujer australiana: “después de que Adele terminara su primera canción, la señora que estaba sentada a mi lado comenzó a empujarme lentamente para tener más espacio. Empecé a sentir como sus brazos y hombros invadían mi espacio personal”.

Pese a que creía que este hecho era aislado, le pidió a su compañera de concierto que parara de empujarle, pero nunca pudo imaginar cómo reaccionaría. “No voy a parar. He pagado por este asiento y si no fueras tan jodidamente gorda no tendrías que moverte”, comenzó a recriminarle.

Después de estas duras palabras, se sucedieron varias agresiones, pero Bennett evitó defenderse y llamó rápidamente a la seguridad que vigilaba el concierto. Pero como ella misma escribió en su Facebook, sintió más vergüenza porque todo el mundo comenzó a mirarla: "yo quería que la tierra me tragara".

“Usted arruinó mi noche. Espero que su asiento fuera cómodo, que amaras cada canción. Que las letras hablaran de usted y que haya aprendido algo acerca de cómo ser más respetuoso”, concluye Bennet en su carta abierta contra la desconocida que se convirtió en su pero 'pesadilla'.

La mujer se someterá próximamente a una cirugía para luchar contra “su peor batalla”.