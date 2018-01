Un juzgado anula la resolución sobre la evaluación investigadora docente del Gobierno por discriminar a interinos

El Ministerio de Educación acata la sentencia y anuncia que ya ha modificado la convocatoria de 2018

"Dado que la resolución objeto de este contencioso establece que únicamente pueden presentar la solicitud de evaluación de la actividad investigadora los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios (...), aun cuando es lo cierto que no prohíbe ni excluye expresamente a los funcionarios interinos solicitar la evaluación de la actividad investigadora (...), tácitamente impediría a estos solicitar dicha evaluación al amparo de la resolución impugnada, y, en todo caso, podrían denegarse sus solicitudes, obligándoles a recurrir la denegación", señala la sentencia a 26 de diciembre de 2017 que recoge Europa Press.

Como consecuencia de lo expuesto, este juzgado aprecia una "vulneración del principio de discriminación respecto del personal docente universitario temporal", lo que ha determinado la estimación del recurso y la anulación el artículo 1º de la Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, en el particular en el que se refiere a los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y de las escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según ha explicado a Europa Press la abogada de CCOO y autora del recurso, Carmen Perona, la resolución de noviembre de 2016 afecta a más de 5.000 interinos y contratados doctores. Estos, tras el fallo judicial, podrían instar al Ministerio de Educación la evaluación de su actividad investigadora y reclamarle una "indemnización por el daño causado", ya que durante el último año no han cobrado el complemento mensual de los sexenios de investigación.

Fuentes del Ministerio de Educación han indicado a Europa Press que este departamento acata la sentencia y que, por tanto, no la va a recurrir. Además, han asegurado que precisamente, este mismo martes 9 de enero, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha firmado la modificación de la última resolución publicada el pasado mes de diciembre para evitar que los interinos se queden fuera de la misma.

Asimismo, han apuntado que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo llevaba semanas trabajando en el cambio que contempla el fallo judicial y que no lo ha realizado antes porque los servicios jurídicos del Estado consideraban que hasta ahora no se daban las circunstancias para llevarlo a cabo. "El Ministerio no solo respeta la sentencia, sino que la acata con gusto porque era su intención modificar la resolución", ha subrayado un portavoz.