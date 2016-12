Guía para circular por Madrid con tu vehículo durante las restricciones al tráfico

Madrid necesita respirar y tres millones de coches no le dejan. Por eso, mañana solo entrarán la mitad. Pero, ¿quién podrá entrar? El ayuntamiento restringe por primera vez la circulación de vehículos y mañana, día 29, solo podrán circular los coches con matrícula impar, porque es día impar. Así que si usted tiene un coche con matrícula par, tendrá prohibido utilizarlo. Podrá circular por la M30, pero no podrá moverse por la zona interior de la capital. Si nos preguntamos por qué se activan estas restricciones, hemos de decir que se trata de una medida insólita para una situación que preocupa. Preocupa porque ayer se superaron los niveles de contaminación en 11 estaciones de medición de la ciudad. Los parámetros llegaron a 289 microgramos por centímetro cúbico. O dicho de otro modo, a partir de 200 supone un riesgo elevado para la salud. Y ante esta situación ¿cuáles son las prohibiciones? A este escenario 3 del protocolo por alta contaminación hay que sumarle las restricciones anteriores que prohíben conducir a más de 70km/h en la M-30 y aparcar en el centro si no eres residente. Aunque, como en casi todo, aquí también hay excepciones: quedan libres de esta norma taxis y motos, vehículos con personas de movilidad reducida, coches con cero o bajas emisiones y vehículos con tres pasajeros o más. De cualquier modo, mañana sabremos si la restricción continúa hasta el viernes. En ese caso solo circularán los pares porque es día 30, es decir par. Y todo apunta a que sí, porque la previsión meteorológica confirma que hasta el lunes no lloverá. Así las cosas, uno tendrá que estar atento y no entrar con el vehículo a la ciudad si no está autorizado, porque tendrá que pagar una multa de 90 euros.