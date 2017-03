¿Conoces el último reto viral de Internet?

Frente al ordenador del trabajo, en la oficina, en el colegio, en casa con los amigos, en plena calle, en la mesa de un bar, sobre la alfombra de nuestra habitación… Casi cualquier rincón es bueno para llevar a cabo el último reto viral que circula por Internet, tal y como explica el diario digital ‘Time’.

Para llevarlo a cabo hacen falta apenas 3 ingredientes clave: Al menos tres vasos de plástico, una superficie en donde apoyarlos y, por último, un soplo de aire con la intensidad justa para conseguir el objetivo: meter uno de los vasos de plástico, a su vez colocado dentro de otro, en el vaso restante, que debería estar colocado enfrente, no a demasiada distancia; apenas unos centímetros.

Si antes fue el reto de la botella, triunfando en todo el mundo con el empleo de una simple botella de agua medio llena que había que lanzar al aire intentando que al caer cayese en pie y sin vaciarse, ahora es el ‘Cup Blowing Challenge’ lo que empieza a popularizarse en las redes sociales. Todo sea por conseguir un ‘like’ o simplemente pasar un rato entretenido.

Estos son solo algunos de los ejemplos que han compartido diversos usuarios en Twitter:

#cupblowingchallenge harder than it looks pic.twitter.com/s0IkUodUj2

The bottle flip has evolved pic.twitter.com/79fwFMdQIo

They said I wouldn't do it again #cupblowingchallenge #trusttheprocess pic.twitter.com/fdFCC2ornv