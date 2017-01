Los cacos: "¿Dónde está el anillo?" Se filtra la declaración de Kim Kardashian tras el robo

Kim Kardashian se encontraba trabajando sola de madrugada cuando dos ladrones irrumpieron en su habitación de un hotel parisino, la amordazaron y le robaron joyas valoradas en casi diez millones de euros. Ella ha dado una descripción muy detallada a la policía de los autores, e incluso se muestra capaz de poder identificar a uno de ellos.

Meses después del suceso, se ha filtrado la declaración de la 'celebrity' donde relata a la policía todos los detalles del traumático momento. Llamó a su guardaespaldas a las 2.56am, cuando vio por la ventana venir a dos hombres con el recepcionista atado. Estos iban encapuchados y uno de ellos llevaba unas gafas de esquiar.

A continuación, describe a ambos individuos y considera que podrían ser jóvenes, por la forma en que la amordazaron.

"El de las gafas de esquiar se quedó conmigo. Me preguntó con un marcado acento francés dónde estaba el anillo. Estaba en la mesita de noche. Costaba 3,7 millones de euros. Le dije que no lo sabía y me enseño un arma. Entonces le enseñé el anillo. Luego me apuntó con el arma y cogió el anillo. Llevaba guantes. Me preguntó donde estaban las joyas y el dinero" ha declarado Kardashian.

Entonces cogieron a la víctima, que sólo llevaba un albornoz puesto sin ropa interior. Tras echarla sobre la cama, la amordazaron y maniataron. Después comenzaron a registrar sus pertenencias. En la declaración, Kardashian relata a la policía la larga lista de joyas de caras marcas que fueron encontradas por los ladrones. También señala que después la trasladaron al cuarto de baño y la metieron en la bañera.

En la publicación Mirror, se transcribe la conversación con el agente que le toma declaración apenas dos horas después:

Pregunta: ¿Podría reconocerlos?

Respuesta: Tal vez al pequeño con las gafas de esquí, pero no estoy segura.

Pregunta: ¿Está herida?

Respuesta: No.

Pregunta: ¿Le gustaría presentar una denuncia?

Respuesta: Sí, me gustaría presentar una denuncia.

Pregunta: ¿Quiere añadir algo más?

Respuesta: Me gustaría irme y volver con mis hijos a Estados Unidos. Me está esperando un avión privado en Bourget.